Na selektorjevem seznamu tudi trije rokometaši Celja Pivovarne Laško

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Ljubomir Vranješ je objavil seznam reprezentantov – med 21 kandidati za nastop na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu in še pred tem na tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022 so tudi trije aktualni člani Celja Pivovarne Laško, in sicer krilna igralca Tilen Kodrin in Tadej Mazej ter vratar Miljan Vujović. Reprezentanca bo s pripravami začela 28. decembra v Laškem.

Izjava:

Ljubomir Vranješ, selektor slovenske reprezentance: “Menim, da smo sestavili izredno dobro ekipo, katero čakata nastopa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in na svetovnem prvenstvu. Na spisek sem uvrstil nekoliko več rokometašev, kot sem sprva želel, saj so časi čudni, dogaja se marsikaj. Šele prvega januarja se bomo sestali v kompletni zasedbi. Naša glavna moč bo ekipa, ki bo igrala kot eno. Mislim, da bo to na svetovnem prvenstvu najbolj pomembno. Ob tem bo izredna tudi naša obramba, v napadu pa bomo lahko igrali zelo kreativno, z različnimi taktikami. Na pomembnih tekmah proti Nizozemski bomo videli našo pripravljenost. Če se bo vse poklopilo, in bo ob tem pripravljenost igralcev dobra, lahko v Egiptu sežemo tudi po najvišjih mestih.”

(vir: RZS)