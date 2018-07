Na Roglo že to nedeljo z brezplačnim turističnim avtobusom

Občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so ponosno združene v turistično destinacijo Rogla-Pohorje. Za svoje občane in obiskovalce destinacije bodo od te nedelje pa vse do septembra omogočile brezplačne vožnje s turističnim avtobusom na Roglo.

Kar dvakrat dnevno bo avtobus vozil ob sredah, petkih, sobotah in nedeljah na relaciji Slovenske Konjice – Zreče – Rogla – Pesek.

Turistični avtobus bo tako domačinom kot obiskovalcem omogočal trajnostno in okolju prijaznejšo obliko prevoza na Roglo ob dnevih, ko je turistični obisk največji. Obenem pa želijo domačinke in domačine spodbuditi k zdravemu in aktivnemu preživljanju prostega časa v neokrnjeni naravi. To je še en korak na poti v »zeleno« prihodnost, h kateri stremijo v turistični destinaciji Rogla-Pohorje. Pripravili so ga s podjetjem Unitur in Avtobusnimi prevozi Lipičnik.

Avtobus bo vozil po naslednjem voznem redu: