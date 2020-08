Na Roglo najhitreje ‘skočil’ Italijan

Z 28. Kolesarskim skokom na Roglo je v soboto najhitreje opravil Italijan Andrea Calza, ki je v pomanjkanju tekmovanj v Italiji postal redni gost dirk na slovenskih tleh. Za 13,6 kilometra dolgo progo (od Hotela pod Roglo) s povprečno 7,8-odstotnim naklonom je potreboval 39 minut in 30 sekund. Drugo mesto si je letos privozil Kristian Grunfeld (41:50), tretji je bil Matej Mercina (41:52) iz ekipe JB Team Novo mesto. V ženski konkurenci je bila s časom 48:35 letos najboljša Laura Šimenc (BK Umag).

Organizatorji so letos na start zvabili 253 kolesark in kolesarjev. Da so v domačem kolesarskem klubu (KK Rogla) vse bolj aktivni in so v zadnjem obdobju pridobili kar nekaj novih članov, je bilo opazno tudi na startni listi. Se pa pozna, da ima veliko članov kluba še druge zadolžitve in se dirke niso mogli udeležiti kot tekmovalci.

Več – tudi kaj je prinesla ‘nova normalnost’ organizatorjem, pa v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)