Na Rogli to zimo več kot 200 tisoč smučarjev

Žičniške naprave na Rogli so ugasnile. V podjetju Unitur po 123 smučarskih dneh ocenjujejo, da je za njimi ena najuspešnejših zimskih sezon.

Od prvega decembra, začetka smučarske sezone, so na Rogli gostili več kot 200 tisoč smučarjev, povprečno skoraj 1650 na dan. To je več kot v prejšnji zimski sezoni. Za nekaj odstotkov več je bilo tudi nočitev. Na Rogli in v Termah Zreče so v tem času skupaj zabeležili več kot 100 tisoč nočitev.

V podjetju Unitur pa se že načrtujejo poletno sezono. Napovedujejo, da bodo posebno pozornost namenili vsebini in kakovosti ponudbe, usmerjeni predvsem na nadgradnjo doživljajske ponudbe za družine.

1 od 3