Na Rogli so to jutro že dočakali prve snežinke. Prinesla jih je hladna fronta, ki je naše kraje dosegla v zadnjih urah. Sicer je danes snežilo tufi v nekaterih drugih krajih na Štajerskem, zlasti v tistih višje ležečih.

Zadnji oktobrski dan bo sicer deževen in precej hladen. V samo nekaj dneh se je ozračje ohladilo za več kot 20 stopinj Celzija.