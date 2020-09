Na Rogli zaključek vseslovenskega natečaja Krasni novi svet

Na Rogli je potekal zaključek vseslovenskega natečaja Krasni novi svet, v sklopu katerega so mlade izzvali k razmišljanju o tem, kaj storiti, da bo naša prihodnost bolj trajnostno naravnana.

Od 64 prijavljenih je v ožji izbor prišlo 24 mladih z najboljšimi idejami in predlogi. Izbrane so minuli konec tedna povabili na Roglo, kjer so sodelovali v konstruktivni razpravi o konkretnih korakih, ki jih lahko naredi mlada generacija za bolj odgovoren in trajnosten jutri.

Organizatorji so jim postavili štiri izzive. V zelenih delavnicah so morali pripraviti prepričljive predstavitve predlogov, produktov in nalog za konkretne okoljevarstvene ukrepe in energetsko učinkovitost. Na podlagi vsega, kar so pokazali v izzivih, in na podlagi poslanih projektov, so izbrali zmagovalca. To je postal ljubljanski študent arhitekture Nikolaj Salaj, ki je za nagrado prejel 3000 evrov. Komisijo je prepričal z inovativno idejo revitalizacije neizkoriščenih mestnih površin, sicer pa je na razpis prijavil tri projekte.

Natečaj je potekal v sklopu Zelenega Inkubatorja celjskega podjetja Procesni inženiring v sodelovanju s podjetniškim peskovnikom Ustvarjalnik. Pod okriljem slednjega je na Rogli potekal tudi selekcijski izbor za podelitev štipendij Fundacije za ustvarjalne mlade. O novih štipendistih se še odločajo, o izboru pa jih bodo obvestili v prihodnjih dneh. (H. P. P., Z. M.)

