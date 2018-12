Na Rogli uradno odprli prenovljen Hotel Rogla Superior

Na Rogli so dopoldne pripravili slovesnost ob odprtju popolnoma prenovljenega Hotela Rogla Superior. Obnovitvena dela so potekala vse od avgusta letos. Poskrbeli so za 88 popolnoma prenovljenih sob. Zasnovane so po meri sodobnega človeka, z razgledom na pohorske gozdove.

“V veliko veselje in čast nam je da smo danes priča temu svečanemu dogodku. Hotel Rogla je bil zgrajen leta 1983 to pomeni, da je od zadnje obnove minilo že 20 let. V petintridesetih letih obstoja je gostil 26 tisoč gostov iz več kot 90-ih držav, ki so skupaj ustvarili kar 900 tisoč nočitev. V podjetju Unitur posebno pozornost namenjamo ravno kakovosti izvajanja naših storitev, se prilagajmo željam in potrebam naših gostov. Ravno zato smo se iz želja naših gostov in iz razloga precejšne dotrajanosti odločili, da hotel prenovimo,” je ob tem pomembnem dogodku povedala Barbara Soršak, izvršna direktorica Uniturja. S prenovo so začeli šestega avgusta in z njo zaključili šestega decembra. V 123-ih dnevih so popolnoma prenovili sobe s pripadajočimi balkoni kot tudi hodnike, ki spadajo k Hotelu Rogla.

