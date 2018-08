Na Rogli tudi to poletje pripravili novosti za otroke

Na Rogli so poskrbeli za še več dogodivščin, s katerimi želijo razveseliti predvsem najmlajše obiskovalce. To poletje so pripravili tri novosti. Na novo imajo urejeno Jezernikovo pot, ki se začne pri Uniorčku, na Mašinžagi pa se razširi v Jezernikov vodni park. Le kakšnih 100 metrov proč od Bara Uniorček so postavili otroški zip-line. Ponudbo so popestrili še z novimi lesenimi kipi in fotookvirom najlepših spominov.

Že lani sta na Rogli zrasli prenovljena Škratova učna pot in Pohorska vasica ob Uniorčku, okoli nje pa vse polno igral, dogodivščin in zabave za najmlajše – peka jabolk na prostem, XXXL spomin s kanglami za mleko, velika krava z zvončki, hoja po vrvi oz. slackline, maksi lesena igrala in podobno.