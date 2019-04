Na Rogli so v 126 smučarskih dneh našteli 209.600 smučarjev

V petek, 5. aprila, so na Rogli ugasnili žičniške naprave. Od 1. decembra so našteli 126 smučarskih dni oz. skupaj 209.600 smučarjev, kar je skoraj štiri odstotke več kot v zimi 2017/2018. Po besedah izvršne direktorice Uniturja Barbare Soršak je še posebej razveseljujoč podatek, da je letošnje število smučarjev na Rogli največje v zadnjih desetih letih. Soršakova ocenjuje, da je rezultat uspešne zime skupek več dejavnikov, dobrih naložb, kakovostnega izvajanja storitev in ugodnega vremena.

