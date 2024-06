Na Rogli so sijali sončki iz Sončka

Številni člani društev Zveze Sonček iz vse Slovenije so se minulo soboto zbrali na Rogli, kjer so pripravili zanimiv program. Na srečanju so tudi obeležili 40. obletnico Društva cerebralne paralize Sonček Celje.

Čeprav je sobotno dopoldne prekrivalo oblačno nebo in je občasno deževalo, je na Rogli ta dan sijalo sonce. Pod velikim prireditvenim šotorom se je namreč zbralo več sto ‘sončkov’, članov Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, njihov staršev, skrbnikov, prijateljev. Na srečanju so obeležili 40. obletnico Društva cerebralne paralize Sonček Celje, ki ga že četrti mandat vodi Martin Lažeta s Stranic.

Celodnevno srečanje na Rogli so v začeli z nagovori predstavnikov Zveze in drugih gostov. V ospredju so bila voščila ob jubileju celjskega društva, sicer pa so zbrane poleg Martina Lažete nagovorili še predsednik Zveze Sonček Emir Okanović, župan Zreč Boris Podvršnik, podžupanja Mestne občine Celje Saša Kundih, direktor Zveze Sonček Iztok Suhadolnik in poslanec državnega zbora in kandidat za evropskega poslanca NSi Janez Cigler Kralj.

Na prireditvenem prostoru so se še ves dan vrstili nastopi glasbenih skupin in glasbenikov, tudi pelo se je in plesalo, predvsem pa družilo in izmenjavalo izkušnje. Za udeležence so priredili srečelov in kolo sreče, policista konjiške policijske postaje sta jim predstavila policijsko delo, z njimi so med drugimi bile članice konjiškega Društva kmetic Zarja, več deset motoristov iz Gold Wing zveze Slovenija je poskrbelo za atraktivne vožnje in fotografiranje z motorji, organizatorji pa za to, da nihče ni bil lačen ali žejen.

(Nina Krobat)