Na Rogli se že pripravljajo na drugačno zimo

Zimska sezona. Zaradi negotovih razmer računajo zlasti na domače goste.

V zreškem Uniturju se že pripravljajo na prihajajočo zimsko sezono na Rogli, ki bo tokrat zaradi pandemije drugačna. Na žičniških napravah in smučarskih progah potekajo vzdrževalna dela, v tem tednu pa začenjajo tudi z zahtevnejšim rednim vzdrževanjem štirisedežnice Planja.

Začetek smučarske sezone sicer načrtujejo v prvih dneh decembra, kar pa bo seveda odvisno od vremenskih razmer, snežnih padavin in temperatur, ki bi omogočale umetno zasneževanje.

Tudi nekaj naložb

V Uniturju so povedali, da bodo z nakupom 25 sodobnih naprav nadgradili sistem za tehnično zasneževanje, nadaljevali bodo tudi prenovo bara pri smučišču Uniorček.

V zadnjih treh letih so sicer precej denarja namenili nadgraditvi obstoječe ponudbe. Zaključili so prvo fazo nadgradnje zasneževalnega sistema, obnovili 88 sob v Hotelu Rogla, nadgradili otro-ški snežni park s pokritim smučarskim tekočim trakom, uredili parkirišče za avtodome in kupili nov avtomatski sistem za urejanje smuči.

Negotove razmere

Zaradi pandemije koronavirusa in s tem povezanih negotovih razmer v novi sezoni računajo predvsem na slovenske goste, saj bo obisk tujih v veliki meri odvisen od epidemioloških razmer.

Ob tem zagotavljajo, da bodo skrbno spremljali in v celoti upoštevali predpisane in priporočene ukrepe pristojnih institucij. Ker pa so ljudje na smučanju že tako ali tako opremljeni z rokavicami in šali, na smučiščih ne pričakujejo večjih omejitev, teh pa bo po njihovem več v vrstah za vstop na žičniške naprave ter pri vstopanju v gostinske objekte, ki bodo svojo ponudbo organizirali tako, da bo obiskovalcem na voljo tudi na prostem.

