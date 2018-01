Na Rogli se pripravljajo na izvedbo svetovnega pokala

Na Rogli se v teh dneh intenzivno pripravljajo na izvedbo svetovnega pokala v deskanju na snegu. Najboljši deskarji in deskarke na svetu se bodo na progi Jasa v soboto in nedeljo merili v paralelnem veleslalomu. “Proga je že dobro utrjena. Že več kot en mesec je v stanju, da omogoča izvedbo tekem. Je pa vremenska napoved kar neugodna za izvedbo tekmovanja. Pravijo, da bo do sobote do konca sneženja zapadlo še pol metra snega. To pomeni, da proge ne bomo mogli postaviti v petek popoldne, ampak bo treba počakati na zadnje ure,” je povedal generalni sekretar svetovnega pokala na Rogli Aleš Slapar, ki glede na sedanje napovedi pričakuje, da bo scenarij sledeč: “S petka na soboto ob polnoči bodo na progo šli teptalni stroji. Odvečen sneg bodo porinili s proge v gozd, kar naj bi trajalo kakšne štiri ure. Potem bo prišla ekipa, ki bo postavila zaščito, se pravi mreže in vse ostalo. Proga naj bi bila postavljena nekje do sedme ure zjutraj, potem pa sledi še urejanje vseh ostali stvari za izvedbo tekmovanja, da bodo ob desetih kvalifikacije normalno stekle.” Organizatorji pričakujejo 110 tekmovalk in tekmovalcev, ki bodo prišli s štirih kontinentov oz. 22 držav.

Tekmovalni program

Sobota, 20. januar, in nedelja, 21. januar:

– ob 10. uri kvalifikacije

– ob 14.30 finale

– ob 15.45 razglasitev zmagovalcev