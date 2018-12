Na Rogli prvi Wake park na snegu v Sloveniji

Wakeboarding, wejkanje oziroma vejkanje je tudi pri nas vse bolj priljubljen šport. Gre za deskanje ali smučanje na vodi ali na snegu. Prvi snežni Wake park so decembra uredili na Rogli. Vejkanje, wakeboarding je šport, pri katerem se posameznik drži vlečne vrvi, ki je pritrjena na vlečnico oziroma »lift«. Šport je zelo popularen posebej med mladimi, vendar se z njim vedno pogosteje ukvarjajo tudi starejši. Razvil se je iz kombinacije tehnik snowboarda in smučanja na snegu ter vodnega smučanja, surfanja, skejtanja, deskanja.

Na Rogli se prvi snežni Wake park nahaja v bližini Uniorčka. Pri tej adrenalinski aktivnosti uporabljate svoje smuči ali svoj snowboard. Možna pa je izposoja tube. Vsak posameznik mora s sabo imeti tudi čelado, ki je pri tej snežnem wejkanju obvezna oprema.

Wejkanje je možno od torka do nedelje, med 10. in 16. uro. Rezervacija ni potrebna je pa priporočljiva. Po predhodnem dogovoru so možni tudi drugi termini uporabe.

Več in podrobneje kmalu v NOVICAH.