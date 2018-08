Na Rogli Lepa nedelja s košnjo pohorskih planj

Danes so na Rogli priredili tradicionalno Lepo nedeljo s košnjo pohorskih planj. S prikazom košnje na star način so začeli že zjutraj. Dopoldan je bila v tamkašnji cerkvi sveta maša, ki jo je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Poleg tega so pripravili risarsko delavnico, zabavne igre, šolo košnje in klepanje kose ter košnjo pospremili s kulturnim programom. Na koncu je sledilo še spravilo sena in druženje pod šotorom, kjer bo vse do večera igral ansambel Biseri.

