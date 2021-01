Na Rogli lani do 4. januarja 29 smučarskih dni, letos le 6

Prejšnjo zimo so na Rogli do 4. januarja imeli za sabo že 29 smučarskih dni, v katerih so našteli 29.868 smučarjev. Letos sta številki bistveno nižji: le 6 smučarskih dni in 823 smučarjev. Koliko testov na covid-19 so v soboto, ko so teste izvajali, naredili na Rogli in ali je bilo kaj pozitivnih, nam iz Uniturja niso sporočili. Pravijo pa, da bo odpiranje dodatnih prog – za zdaj od 9. do 16. ure obratujejo štiri vlečnice (Uniorček I in II, Jasa in Košuta), odvisno od nadaljnjega sproščanja ukrepov Vlade RS.

In kako zadeva poteka v praksi? “Ob nakupu smučarske karte mora smučar predložiti negativni test na covid-19, ki ga je opravil v Sloveniji pri pooblaščenem izvajalcu in ni starejši od 24 ur. Upravljalec smučišča pa nima pristojnosti preverjati negativnih testov na samem smučišču,” so pojasnili v Uniturju. Cena dnevne smučarske vozovnice so trenutno 21 evrov za odrasle in 15 evrov za otroke. Proge za tek na smučeh so delno urejene, uporaba teh pa je za zdaj brezplačna. Ker na tekaških progah ni žičniških naprav, tekači ne rabijo iti na testiranje. (Jure Mernik)

