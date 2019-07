Na Rogli je danes zadnji dan tretje kiparske kolonije, na kateri kiparji ustvarjajo iz lesa. Tokrat jih je bilo na Rogli od ponedeljka pet, štirje slovenski in eden iz sosednje Avstrije. Nove lesene skulpture, ki so jih izdelali Alojz Grabrovec, Albert Krajger, Simon Rutnik, Zvonko Hren in Rudolf Novak, bodo v prihodnje tako kot že obstoječe navduševale goste in obiskovalce Rogle.

