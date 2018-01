Na Rogli izpeljali še drugo tekmo deskarjev za svetovni pokal

Na Rogli so letos v dveh dneh pripravili dve tekmi svetovnega pokala za deskarje na snegu. Danes so se tako kot včeraj merili v paralelnem veleslalomu. Nedeljska zmagovalca sta Ramona Theresia Hofmeister iz Nemčije in Benjamin Karl iz Avstrije. V izločilne boje so se danes uvrstili trije Slovenci. Najbolje je šlo Celjanu Timu Mastnaku, ki je še drugi dan zapored končal na 8. mestu. V osmini finala je izločil Tržičana Žana Koširja (9. mesto). Velenjčanka Gloria Kotnik, ki je včeraj s 4. mestom dosegla uspeh kariere, je danes osvojila 10. mesto. Ostale nedeljske uvrstitve Slovencev: 22. Rok Marguč, 34. Jure Hafner, 45. Konjičanka Iva Polanec, 46. Sara Goltes.