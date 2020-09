Na Rogli in v Termah Zreče to poletje več gostov kot lani

53 tisoč nočitev so julija in avgusta ustvarili na Rogli in v Termah Zreče.

Čeprav je še junija kazalo zelo slabo, je bilo poletje za zreški turizem vendarle uspešno, predvsem zaradi unovčevanja turističnih bonov. Julija in avgusta so v Termah Zreče in na Rogli tako imeli več gostov kot lani ta čas.

Več nočitev …

Še junija so na Rogli in v Termah Zreče imeli več kot tretjino manj gostov kot lani, kasneje pa se je v skladu s sproščanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb obisk začel povečevati. Tako so v juliju in avgustu dosegli 82-odstotno zasedenost in ustvarili 53.077 nočitev, kar je 29 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Tokrat so, po pričakovanjih, med gosti prevladovali Slovenci. Glede na trend povpraševanj in rezervacij dober obisk pričakujejo tudi v jesenskih mesecih.

… in manj kopalcev

Od 13. junija, ko je bazenski kompleks Term Zreče v celoti odprl svoja vrata, pa do konca avgusta jih je obiskalo 27.215 kopalcev oziroma v povprečju 340 kopalcev na dan.

Čeprav so ustvarili več nočitev, pa so na bazenih Term Zreče v juliju in avgustu našteli za 30 odstotkov manj kopalcev kot lani ta čas. V skladu s priporočili pristojnih institucij je število hkratnih vstopov v kopališče namreč močno omejeno. Tako se je med poletjem zgodilo, da zunanjih kopalcev v bazenski kompleks niso več sprejemali oziroma so morali na vstop, pravzaprav prostor, počakati.

“Naši gostje praviloma upoštevajo predpisane in priporočene ukrepe. V nasprotnem primeru jih k temu prijazno pozovemo,” pojasnjujejo v Uniturju, kjer so poleg številnih drugih ukrepov uvedli tudi t..i. Uniturjev Plus Standard. Gre za brezkontaktni terminal za merjenje telesne temperature gostov, celostno razkuževanje sob z zameglitvijo prostora, vsakodnevno preventivo merjenje telesne temperature pri zaposlenih.

Zadovoljni so

“Letošnjo poletno sezono ocenjujemo kot uspešno. V skladu s trendi na globalnem turističnem trgu in strateškimi usmeritvami podjetja Unitur smo se v zadnjih letih intenzivno usmerjali tudi v razvoj doživljajske ponudbe na prostem, kar se je v spremenjenih pogojih, ki jih določa nova realnost, izkazalo za pravo odločitev,” so sporočili iz Uniturja in dodali, da kljub uspešnemu poletju verjetno ne bodo uspeli nadomestiti izpada zaradi pomladnega zaprtja turističnih centrov v Zrečah in na Rogli.

(Nina Krobat)

1 od 3