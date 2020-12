Na Rogli bodo jutri pognali prve žičniške naprave in začeli s smučarsko sezono. Za prve smučarje v tej zimi so pripravili tri proge Uniorček, Košuta in Jasa, urejene pa so tudi že nekatere proge za tek na smučeh, tako za prosto (1,5 km, 2,5 km, 3,75 km) kot klasično tehniko (3,75 km).

Cena dnevne smučarske vozovnice bo do preklica 9 evrov za otroke in 15 evrov za odrasle. V Uniturju pa vse smučarje, tekače in ostale obiskovalce prosijo, da spoštujejo vse ukrepe in priporočila NIJZ ter pristojnih institucij. Ukrepi in priporočila za varno smuko so objavljeni tudi na spletni strani www.rogla.eu. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Uniturja

