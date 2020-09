Na Rogli bo jutri po tridesetih letih znova tekma na tekaških rolkah

Po tridesetih letih bodo obudili tekme na tekaških rolkah na Rogli. Tekaški smučarski klub Rogla bo jutri gostil tekmovanje za slovenski Pokal Alpina. Vodja tekmovanja David Voh je povedal, da so jih k organizaciji domače tekme najbolj gnali odlični rezultati mladih tekmovalcev TSK Rogla. “To pomeni, da je domača tekma, pred domačimi gledalci, na trasi, ki jim je znana, za njih svojevrstna nagrada,” je dodal Voh.

Na Rogli bodo tekmovali v vseh kategorijah, od cicibanov do članov. Tako bodo gostili vse najboljše, kar trenutno premore slovenski smučarski tek. Tekmovalci bodo sicer startali pri Koči na Pesku, cilj pa bo v bližini zgornje postaje proge Košuta. To pomeni, da bodo morali premagati približno 120 metrov nadmorske višine na slabih treh kilometrih proge.

Foto: TSK Rogla

