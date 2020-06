Na razpis za mesto direktorja konjiškega javnega komunalnega podjetja prispele tri vloge

Javno komunalno podjetje (JKP) Slovenske Konjice bo dobilo novega direktorja. Na razpis so prispele tri vloge.

Aktualnemu direktorju konjiškega JKP mag. Francu Doverju bi se mandat iztekel jeseni, a mu ga bodo na njegovo pobudo sporazumno predčasno prekinili s 30. junijem. Dover namreč odhaja na novo delovno mesto – pred kratkim so ga že imenovali za direktorja mariborske Snage. Ker do konca junija postopek izbire novega direktorja konjiškega komunalnega podjetja še ne bo končan, bo začasna poslovodja s 1. julijem postala mag. Špela Hlačar, ki je konjiško komunalo pred leti že vodila kot direktorica. (Jure Mernik)