Na Radiu Rogla presenetili finaliste akcije ‘naj sodelavec’

V minulih mesecih so na Radiu Rogla dokazali, da imamo na Štajerskem številne naj sodelavce. Prijetno druženje z njimi zjutraj priredili kar v radijskem studiu!

‘Naj sodelavec’ je priljubljena akcija Radia Rogla, ki je to jesen potekala ob podpori Banke Sparkasse. V minulih treh mesecih so skupaj s poslušalci dokazali, da imamo na Štajerskem zares številne naj sodelavce, tiste srčne ljudi, prijatelje, zaradi katerih raje hodimo v službo.

Vsak teden so med številnimi nominiranimi izbrali naj sodelavce tedna, skupaj kar 12, in jih razveselili z laskavim nazivom ter darilom. Nekaj finalistom pa so te dni priredili prav posebno doživetje. Povabili so jih na jutranje druženje v prostore Radia Rogla.

Sprehod po rdeči preprogi

Kot se za naj sodelavce spodobi, jih je ob vhodu pričakala rdeča preproga. Po njej so se sprehodili naj sodelavci Mladen Bezenšek z Brega pri Slovenskih Konjicah, Brigita Drožan iz Pesnice in Peter Plevčak s Podplata. Po uvodnem pozdravu direktorice Radia Rogla Slavice Oblak in odgovorne urednice Valerije Motaln sta se jim ob kavi in prijetnem klepetu pridružili še predstavnici Banke Sparkasse, vodja PE Celje Sabina Čanaki in svetovalka za gospodarstvo Daliborka Rozman.

Druženje so nadaljevali v radijskem studiu, kjer je voditelja Petra Klimo in Iztoka Krajnca med drugim zanimalo, kakšne lastnosti imajo naj sodelavci, da so v podjetjih, kjer delajo, tako priljubljeni.

Kdo so naj sodelavci?

Mladen Bezenšek, ki je zaposlen v konjiškem podjetju Elektro Unimont, je med drugim dejal, da mora naj sodelavec imeti veliko pozitivne energije, pomagati drugim in kadar ima kdo slab dan, povedati kakšno šalo. Brigita Drožan, ki je s sabo na Radio Rogla prinesla odlično potratno potico, sicer pa dela v Vrtnariji Kverh, je poudarila, da smo v službi pol dneva, zato je pomembo, da se imamo tam lepo. Sodelavce je treba razumeti, pravi, jim skušati pomagati in se potruditi, da svojih osebnih težav ne nosimo s sabo v službo. Peter Plevčak, zaposlen v nabavi Steklarne Rogaška, pa meni, da recepta, kako postati naj sodelavec, ni; ali to si ali nisi.

Visoki obisk iz nebes!

Seveda pa na Radiu Rogla niso pozabili na nekaj presenečenj. Naj sodelavce je obiskal sam Miklavž, jim namenil nekaj besed in darilca, zapeli so jim člani radijske vokalne skupine NoRo, fantje, predstavnici Banke Sparkasse pa sta jih obdarili s praktičnimi darilci.

Utrinke z obiska so zabeležili v videu, objavljenem na Facebook strani Radia Rogla: KLIK.