Na Radiu Rogla drevi glasbeni poklon ustvarjanju Tineta Lesjaka

Tine Lesjak je na Radiu Rogla prvo oddajo Pozno v noč s Tinetom Lesjakom vodil tretjega oktobra 2001.

Poslušalci so odprtih rok sprejeli njegove pozne sredine večere, v katerih je kramljal z njimi, posebej pa je predstavljal narodno zabavno glasbo s starejšo letnico in njene ustvarjalce. Nekaj posebnega je bila stota oddaja (leta 2003), saj je potekala v živo v konjiški športni dvorani, na njej pa so nastopili številni ansambli, predvsem tisti, katerih člani so se lahko pohvalili z glasbeno kilometrino, med drugim: Toneta Kmetca, Alojza Grnjaka, Maksa Kumra, Jožeta Škoberneta, Alpski kvintet, Franca Miheliča, vokalni kvintet Frankolovčani, Fantje s Praprotna, Štirje kovači, Vitezi polk in valčkov, Franc Flere, med takrat mlajšimi pa Pogum in Modrijani.

To oddajo bomo na Radiu Rogla v celoti zavrteli prihodnjo sredo (7. avgusta), drevi (začetek ob 20-tih) pa bo na Radiu Rogla spominska oddaja, v kateri se bomo dotaknili Tinetovih večerov s poslušalci, predvsem pa bo to poklon Tinetovemu glasbenemu oposu.

Ponovitev drevišnje oddaje bo v nedeljo popoldne po 16-i uri.

V spodnji galeriji smo zbrali nekaj foto utrinkov na Tinetovo prisotnost v naši medijski hiši, na odre prireditev, ki smo jih skupaj delili (Letka Radia Rogla). Spodaj pa tudi video s 100 oddaje Pozno v noč s Tinetom Lesjakom.