Na Pragerskem se kopičijo tone odpadne embalaže

Kupi odpadnih embalažnih odpadkov se kopičijo tudi v CERO na Pragerskem. Dva velika skladiščna prostora, ki naj bi zadoščala za normalno dvomesečno skladiščenje teh odpadkov, sta polna. Tudi zunaj sta že dva velika kupa. Komunala Slovenska Bistrica na območju, kjer izvaja gospodarsko javno službo, zbere mesečno več kot 250 ton embalažnih odpadkov. Embalažne družbe pa je prevzemajo manj kot polovico.

»Čaka se odvoz embalaže še od leta 2019. Mi mesečno zberemo od 245 do 270 ton embalaže na območju, kjer izvajamo gospodarsko javno službo. Odpeljejo pa zgolj slabih 100 ton mesečno ali 45 % zbrane embalaže,« pojasni v. d. direktor Komunale Slovenska Bistrica Maks Tramšek.

Na Pragerskem za zdaj še imajo nekaj prostora za skladiščenje. Toda: »Embalaža se stalno kopiči. Pojavljati so se že začeli ščurki, zato izvajamo dezinsekcijo. Čakamo na interventni zakon in pričakujemo, da bo do 15. maja sprejet in da bodo nato zadeve stekle v pravo smer,« pove Tramšek.

Pri zbirnih centrih je živahno

Sicer pa na Komunali Slovenska Bistrica kljub epidemiji izvajajo vse nujne gospodarske javne službe.

Sredi aprila so ponovno odrli tudi zbirne centre za odpadke v Oplotnici, Poljčanah ter na Pragerskem. So pa zaradi varnostnih ukrepov nekoliko daljši postopki za oddajo in razvrščanje odpadkov v ustrezne zabojnike. Pred centri se tako občasno pojavijo vrste in je treba nekaj minut počakati.

Spomladi je tudi čas, ko običajno po vseh krajevnih skupnostih na Bistriškem organizirajo akcije čiščenja javnih površin. Letos organiziranih akcij ne bo. Kljub temu bo poskrbljeno za odvoz, zagotavljajo na Komunali. Zbrane odpadke bodo odpeljali ob rednem odvozu, prav tako je mogoče naročiti odvoz kosovnih odpadkov preko spletnega obrazca.

Sperite hišno vodovodno omrežje

Še to: številne ustanove so zaradi epidemije začasno zaprle svoja vrata, zaradi česar je prišlo tudi do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju. To lahko povzroči slabšo kakovost vode in potencialno nevarnost za zdravje. Lastnikom oz. upravljavcem šol, vrtcev, gostiln, salonov in drugih objektov v Komunali priporočajo, da pred vnovičnim odprtjem temeljito sčistijo oz. sperejo vodovodno omrežje. To dosežejo z odprtjem vseh pip vsaj do stabilizacije temperature in izmenjavo vode v WC kotličkih. Prav tako je potrebno upoštevati priporočila NIJZ za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju. (B. Petelinšek)