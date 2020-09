Na posvetu v Zrečah poudarili, da v Sloveniji potrebujemo pokrajine

Ustanovitev pokrajin je edina pot za pravično, pošteno in transparentno deljenje državnega denarja. Tako je na današnjem posvetu v Zrečah, na katerem so govorili o pokrajinah, dejal predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki je dodal: “Država se je izkazala kot slab skrbnik za lokalno samoupravo. Nesorazmerno, neenakomerno je razvijala posamezne panoge in prav tako tudi posamezna območja v Republiki Sloveniji. Pokrajine bi to slabo delo države morale prevzeti nase in bile naj bi razvojno naravnane, združevale lokalno samoupravo in bile njen močan vmesnik pri pogajanjih z državo.” V predlogu, ki so ga predstavili danes je sicer določenih 10+2 pokrajini. Posebni pokrajini bi namreč bili Ljubljana mesto in Maribor mesto.

V drugem delu obiska v Zrečah se je Kovšca odpravil še na ogled podjetij Unior in GKN Driveline Slovenija.

