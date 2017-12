Na Ostrožnem do zdravega okolja z miroljubnim kmetijstvom

Stanko Valpatič je človek, ki se že vrsto let zavzema, da nam bi na Zemlji bilo vsem dobro. Podpira veganski način življenja in širi ljubezen tudi do živali. Svoj način prehranjevanja je začel spreminjati že v mladosti, ko bi moral zaklati prašiča. »Ali boš klal ali pa ti ni treba žreti mesa!« mu je takrat dejal oče. Po razmisleku se je odločil, da mesa ne bo več jedel in to je bil eden izmed prvih korakov k spreminjanju njegovega življenjskega sloga.

Danes ima Valpatič na Ostrožnem pri Ponikvi svojo kmetijo. Njegovo samostojno kmetovanje je že od samega začetka bilo ekološko in potrjeno s certifikatom. Takšno je tudi danes, le, da mu je pred dobrim desetletjem vse bolj začel dodajati principe Miroljubnega kmetijstva, pri katerem v splošnem gre za klimi prijazno kmetijstvo brez živinoreje. Štiri leta nazaj mu je skupaj s prijateljema Mileno Trefalt in Morisom Hoblajem dodal še za vegansko proizvodnjo, ki so jo odprli v sklopu podjetja »K naravi – vege&dobro«.

Več o Valpatiču in njegovih življenjskih nazorih preberite v decembrski številki Šentjurskih novic.