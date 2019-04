Na Osnovni šoli Ob Dravinji imajo odslej pravo vremensko postajo

Na Osnovni šoli Ob Dravinji so bogatejši za pravo vremensko postajo. Opoldne so jo na učnem poligonu, na zelenici za šolo uradno predali v uporabo. Lani so jo izdelali učenci Jaša Dietinger, Zara Hlastec, Luka Kuder in Rene Školc, skupaj s Francem Vahterjem in ob pomoči mentoric Jane Novak Vehovar in Simone Pozeb. Vremenska postaja vsebuje vse kazalnike vremena: termometer, barometer, higrometer, v bližini sta postavljena še dežemer in vetrokaz. Pridobitve je bila vesela tudi ravnateljica Osnovne šole Ob Dravinji, mag. Nevenka Brdnik. Po kulturnem programu, so slovesno prerezali trak, vremensko postajo uradno predali svojemu namenu in se posladkali z jabolčnim zavitkom.

