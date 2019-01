Na območju Slov. Konjic največ snega

Največ novozapadlega snega v nižinah smo sinoči dobili na Celjskem in na območju Slovenskih Konjic, kjer imamo okoli 5 centimetrov novozapadlega snega.

V Mariboru in na Ptuju je 1 centimeter snega, prav toliko ga imajo tudi v Rogaški Slatini.

Na Rogli je zapadlo 10 centimterov novega snega.

Padalo pa bo tudi danes popoldne. A snega ne bo veliko in že ponoči bo sneženje večinoma ponehalo.

Sneg se je ponekod oprijel vozišč, večjih prometnih težav ni povzročil. Le na cesti Laško – Celje, pri Debru, so bile težave zaradi zdrsa tovornega vozila.

