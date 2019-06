Na območju Rogatcu včeraj ujeli 18 ilegalnih prebežnikov

Iz Policijske uprave Celje so sporočili, da so včeraj (v ponedeljek) na območju občine Rogatec ujeli 18 ilegalnih prebežnikov, večina je bila mladoletnih. Ujeli še oba voznika, ki sta pomagala pri prestopu.

Na območju Dobovca so zjutraj prijeli 13 ilegalnih prebežnikov, državljanov Afganistana. Deset je bilo mladoletnih. Afganistance je v bližino meje s kombiniranim vozilom pripeljal državljan Romunije, jih odložil na hrvaški strani, da so peš prečkali reko Sotlo in jih nameraval znova naložiti v vozilo na slovenski strani. 28-letnemu Romunu so odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili. Vsi afganistanski državljani so zaprosili za azil.

V popoldanskih urah so policisti Postaje mejne policije Rogatec pri ilegalnem prečkanju meje zalotili še pet tujcev, državljanov Kosova, in sicer družino s tremi mladoletnimi otroki. Prav tako so v nadaljevanju pri prestopu meje obravnavali še voznika, ki jih je pripeljal do kraja, kjer so ilegalno vstopili v Slovenijo. Tujce so po opravljenih postopkih vrnili hrvaškim varnostnim organom, voznika državljana Kosova, pa oglobili.