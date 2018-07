V sklopu projekta Inovativno informiranje ranljivih skupin bodo v petih občinah Lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja do konca oktobra vzpostavili mrežo turističnih infomatov, imenovanih TUR-INFOMATI. Delovali bodo 24 ur dnevno in ponujali informacije o destinaciji tudi, ko so Turistično informacijski centri zaprti. Postavljeni bodo v urbanih centrih območja od Pohorja do Bohorja in bodo prilagojeni invalidnim osebam.

Več v aktualni številki NOVIC.