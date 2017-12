Na območju Dramelj pogorela stanovanjska hiša

Okoli polnoči je zagorela stanovanjska hiša v Vodulah pri Dramljah v občini Šentjur. Stanovalci so novogradnjo zapustili pravočasno. Kljub gašenju je hiša pogorela v celoti, nastalo je za približno 45.000 evrov materialne škode, so sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti pri ogledu niso ugotovili znakov tuje krivde.

Po ugotovitvah policije so zagorele saje v dimniku. Ogenj se je nato skozi kovinska vrata razširil na ostrešje in ga uničil, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Dramlje in Lokarje so požar, ki je uničil okoli 10 x 8 metrov ostrešja, pogasili.