Na Občini Zreče zadovoljni z letom 2017, bo župan znova kandidiral?

Na Občini Zreče ocenjujejo, da je bilo minulo leto za njih precej uspešno, saj jim je uspelo uresničiti večino najpomembnejših ciljev. Med drugim so zamenjali precej javne razsvetljave, zagnali večgeneracijski center, dobro jim deluje centralna čistilna naprava, izdelali so Celostno prometno strategijo, sodelovali pri rekonstrukciji križišča Ulipi, uredili odsek ceste na Gorenje in se lotili še nekaj cestnih projektov. Župan mag. Boris Podvršnik je ponosen, da so se tudi lani uvrstili med 10 odstotkov najprodornejših občin v Sloveniji. Na vprašanje ali bo letos znova kandidiral pa odgovarja, da je do volitev še kar precej časa. Trenutno o njih še ne razmišlja preveč, saj imajo precej operativnega dela.

