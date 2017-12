Na naših cestah novi prikazovalniki hitrosti

Agencija za varnost prometa je včeraj skupaj s podjetjema Intermatic in Sipronika na podlagi javnega razpisa 31 slovenskim občinam podelila prikazovalnike hitrosti. Med prejemnicami so tudi Rogaška Slatina, Oplotnica, Vitanje, Slovenska Bistrica, Vojnik in Šmarje pri Jelšah.

Razpis je potekal že sedmo leto zapored, se je pa za brezplačno polletno uporabo prikazovalnikov ‘Vi vozite’ letos potegovalo rekordno število občin, kar 52. Prednost pri izbiri so imele tiste, ki razen več prometnih nesreč beležijo tudi več dnevnega prometa in kjer so poleg pogostih prekoračitev hitrosti še nevarnejše lokacije šolskih poti. V Agenciji si obetajo, da bodo s postavitvijo novih prikazovalnikov na slovenskih cestah še dodatno okrepili prometno varnost. Ne le, da voznike opozarjajo k strpnejši vožnji, prikazovalniki na podlagi podatkov o izmerjenih hitrostih namreč omogočajo tudi pripravo analiz in predlogov za izvedbo novih infrastrukturnih ukrepov na cestah.