Na mednarodnem atletskem mitingu v Slovenski Bistrici jutri skoraj 350 atletov in atletinj

V bistriškem športnem parku bo jutri, s pričetkom ob 13. uri, potekal 23. Mednarodni atletski miting »Slovenska Bistrica 2023«, v sklopu katerega bodo izvedli 21. Stepišnikov memorial v metu kladiva in 3. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Letošnja novost je ta, da bo miting prvič sodil pod okrilje Svetovne atletike (World athletics), pod imenom Continental Tour Challenger in bo edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Direktor mitinga Boštjan Fridrih je povedal: »Gre za prvi nivo WA tekmovanj in s tem smo izpolnili dolgoletni cilj, da se pojavimo na mednarodnem “zemljevidu”. V naslednjih letih je želja, da gremo še stopničko višje in pridobimo status “WA Continental Tour Bronze”.« Hkrati pa bo miting tudi letos štel v sklop Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, v kateri letos sodeluje sedem organizatorjev.

Na mitingu bo nastopilo 331 atletov in atletinj iz Slovenije in iz tujine. Fridrih našteje: »V suvanju krogle nas čaka prava poslastica. Nastopil bo Armin Sinančević iz Srbije, aktualni evropski podprvak iz Münchna ter Mesud Pezer iz BIH, ki je stalni gost našega mitinga ter trenutno najboljši Slovenec Blaž Zupančič. Kladivo je že od nekdaj ena izmed osrednjih disciplin mitinga, saj smo v preteklosti gostili že dva olimpijska prvaka (Kozmus in Pars). V moški kategoriji bodo kandidati za najvišja mesta Kitajca Wang Qi in Liu Yuxuan ter Hrvat Matija Gregurič, lanskoletni zmagovalec. Tudi v ženski kategoriji bo izjemna zasedba tujih tekmovalk. Najboljši prijavljen rezultat ima Kitajka Li Jiangyan, takoj za njo pa je že finalistka olimpijskih iger v Riu, Rosa Rodrigues iz Venezuele. Z vrhunskimi rezultati bo postregel tudi moški skok v daljino. Najboljša prijavljena rezultata imata Hrvata Marko Čeko ter Filip Pravdica, ki je pred leti treniral in živel v Slovenski Bistrici ter tudi tekmoval za naš klub. V ženskem skoku v daljino bo glavna favoritka Neja Filipič. V teku na 100 metrov bo pri članih prvi favorit za zmago mladi Ptujčan Anej Čurin Praprotnik. V teku na 400 metrov z ovirami pri ženskah bo glavna favoritinja za zmago Agata Zupin, pri moških pa Ian Matic Guček, lanskoletni vice prvak sveta med mladinci. Odlična zasedba bo tudi v teku na 300 metrov, kjer bodo nastopili Rok Ferlan, Lovro Mesec Košir in Matevž Šuštaršič. V metu kopja pri ženskah bo glavna favoritinja Martina Ratej.«

Kar se tiče domačih atletov, bodo nastopili vsi najboljši. Fridrih zaključi: »Nino Celec, ki je pred dnevi zmagal na Ptuju, bo med glavnimi kandidati za najvišja mesta v skoku v daljino. V omenjeni disciplini bosta nastopila tudi Klemen Modrijančič, ki je na Ptuju popravil osebni rekord in bil drugi ter mu do norme za mladinsko EP manjkajo samo še trije centimetri ter Žan Ritlop, ki že ima izpolnjeno normo za letošnji OFEM in bo morda ravno na domači tekmi prvič preskočil 7 metrov. Slednji bo tudi tekel v teku na 100 metrov, kjer bo tekmoval tudi Žan Luka Cvahte. Gala Trajkovič bo nastopila v teku na 400 metrov z ovirami. V teku na 800 metrov bo tekel Oskar Petak, v metu kopja bo nastopila Zala Veber.« (D.G.)