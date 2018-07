Na Lopati zaradi porušitve evakuirali 9 stanovalcev

Sinoči je na Lopati pri Celju pri obnovi temeljev stanovanjske hiše, prišlo do delne porušitve zunanje stene stanovanjske hiše. Celjski poklicni gasilci so zavarovali objekt, pristojni so si objekt ogledali.

Stanovanjska hiša ni varna in primerna za bivanje, zato so predstavniki občine in civilne zaščite devetim stanovalcem zagotovili ustrezno nastanitev. (več informacij še zbiramo)