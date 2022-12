Na konjiški OŠ V parku dobili rastlinjak

Na konjiški Osnovni šoli V parku so v tem šolskem letu začeli z novim projektom. Vizija šole je razširiti spodbudno učno okolje za vse učence. Projekt, v katerega so se podali v sodelovanju z matično Osnovno šolo Pod goro, jim to vizijo pomaga uresničevati. “S postavitvijo rastlinjaka bomo učencem privzgajali skrb za okolje, odnos do narave in povezanost z njo. Stik z zemljo ima na učence terapevtski učinek,” je povedala šolska svetovalna delavka in vodja podružnice Suzana Kline. Učenci in zaposleni na OŠ V parku šolski vrt sicer imajo, vendar so povedali, da so pri delu na vrtu omejeni na letne čase. Rastlinjak pa jim omogoča vrtnarjenje skozi vse leto. Daljši prispevek ta teden tudi v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

