Na konjiški Glasbeni šoli so se učili od mojstra

Na Glasbeni šoli Slovenske Konjice se je minuli konec tedna bolj glasno kot sicer slišalo tro-bente. Gostili so namreč dvodnevni mojstrski tečaj za trobento, na katerega se je prijavilo enajst aktivnih kandidatov – učencev oz. dijakov vse od Kopra pa do Murske Sobote, ter devet profesorjev. Mentor bodočih mojstrov je bil priznani pedagog in solist na trobenti, Jure Gradišnik, ki je sicer tudi redni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Trdo delo so v soboto končali z recitalom predavatelja. S konjiške glasbene šole so sporočili, da so takšne delavnice namenjene učencem nižjih glasbenih šol, dijakom srednjih šol, študentom in vsem učiteljem, ki želijo izpopolniti svoje tehnično ter interpretacijsko znanje. S skupinskim in individualnim delom z mentorjem so učenci širili znanja, učitelji pa so tudi izmenjevali pedagoške izkušnje. (Jure Mernik)

