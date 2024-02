Na konjiški Dobravi urejajo garderobe tamkajšnjega športnega objekta

Dom nogometašev konjiške Dravinje bodo do začetka spomladanskega dela sezone v 2. slovenski ligi nekoliko polepšali. Občina se je v sodelovanju s klubom lotila obnove dotrajanih garderob v objektu na Dobravi.

Vrednost celovite prenove notranjosti objekta na Dobravi so ocenili na nekaj manj kot 90 tisoč evrov. Čeprav na Občini še čakajo na odločitev o morebitnem sofinanciranju – prijavili so se na razpis Fundacije za šport in pričakujejo približno 22 tisočakov, so se že lotili prve faze. Gre za obnovo dveh najbolj dotrajanih garderob, vrednost del pa je slabih 30 tisoč evrov. Lepši videz pa ni edini razlog za obnovo, ampak želijo z njo pridobiti predvsem sodobno opremljene in energetsko varčne prostore. Več danes v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)