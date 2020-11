Na Konjiškem, Zreškem in Oplotniškem Prostofer tudi v času epidemije

Na Konjiškem, Zreškem in Oplotniškem tudi v času epidemije izvajajo brezplačne prevoze Prostofer. Občani, ki potrebujejo prevoz, se lahko še vedno prijavijo na klicni center Zavoda Zlata mreža, in sicer na brezplačno telefonsko številko 080 10 10.

V vseh treh omenjenih občinah prostovoljci za prevoze občanov uporabljajo električna vozila, povsod imajo po enega. Na Konjiškem in Zreškem opažajo, da se je v zadnjem obdobju število prevozov – na teden opravijo od dva do tri, zmanjšalo. V Oplotnici so številke podobne, ampak se zaradi epidemije ne zmanjšujejo. Sicer pa v tem času opravljajo res le nujne prevoze – na primer do zdravnikov, in v glavnem le znotraj občin.

V občini Vitanje za zdaj sistema Protofer ne izvajajo, ker kot pravijo za to ni potrebe. V času ‘koronakrize’ pa občanom za upravičene zadeve nudijo prevoz z občinskim službenim vozilom. Več – tudi, kakšna vozila uporabljajo in koliko prostovoljcev imajo v posamezni občini, v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

