Na Konjiškem zaprli javna športna in otroška igrišča

Vsa javna športna in otroška igrišča v občini Slovenske Konjice so zaprli. Kjer je to mogoče, so dostop tudi fizično omejili, v ostalih primerih pa urejajo napise s prepovedjo. Za takšen ukrep so se odločili na podlagi omejitev javnega življenja in združevanja na javnih površinah. Na Občini Slovenske Konjice občane ob tem prosijo, da resnično ravnajo odgovorno, ter svetujejo, da čas doma izkoristijo za branje knjig, ki jim jih priporoča tudi Splošna knjižnica ali športne aktivnosti, ki jih priporoča Zavod za šport. Ena od možnosti je športna vadba doma, druga pa gibanje na prostem, in sicer po poteh, ki niso preveč obljudene.