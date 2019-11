Na Konjiškem so spremembe v dobro invalidov lepo opazne

Za osebe z invalidnostjo na Konjiškem naredijo veliko. Tako že nekaj časa ocenjuje predsednica tamkajšnjega Sveta za invalide Lidija Pratnemer. Po njenih besedah pa je najpomembnejše, da invalidi čutijo, da so sprejeti. Na zadnji seji občinskega sveta so sprejeli tudi Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Slovenske Konjice za obdobje 2019-2022.

“Od invalidov se lahko samo učimo. Oni nam pogosto pokažejo, kako moramo živeti, s čim moramo biti zadovoljni, srečni,” je ob koncu predstavitve Akcijskega načrta svetnikom dejala Pratnemerjeva, ki je dodala, da so za letos načrtovane aktivnosti praktično že uresničili. Zelo jo veseli, da je nove prostore dobilo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Območno društvo delovnih invalidov Dravinjske doline je primerno proslavilo 50-letnico. Tudi oni pa si za v prihodnje, tako kot člani Društva Sožitje, želijo, da bi dobili primernejše prostore za delo. “Lepo bi bilo, če bi bili nekje skupaj – v skupnih prostorih ali bi bili sosedje, glede na to, da imajo kar nekaj skupnih ciljev,” razmišlja Pratnemerjeva.

Pomembno je tudi, da so uspeli dobiti novo predsednico Društva gibalno oviranih invalidov Vizija, saj dolgoletna predsednica tega dela ne zmore več opravljati. Društvo, v katerem so še pred meseci v prihodnost zrli zaskrbljeno, bo tako obstalo in naslednje leto praznovalo 20-letnico.

V zadnjih desetletjih so se zgodile opazne spremembe. Ne le tiste najbolj vidne pri odpravljanju arhitekturnih ovir, ampak tudi v miselnosti. Pratnemerjeva je zelo hvaležna vsem, ki so pripomogli, da osebe z motnjo v duševnem razvoju niso več same in zapostavljene, da se jih ne sramujejo več. Veliko zaslug za napredek na tem področju ima po besedah naše sogovornice Zveza Sožitje s trenutno 52 društvi v Sloveniji, ki deluje že več kot pol stoletja. “Tu so napredki izjemni. Te osebe so dobile delo, predvsem v varstveno-delovnih centrih, o katerih smo lahko včasih samo sanjali. Treba je slišati, kako so veseli, ko ponosno povedo, da hodijo v službo. Njihovi izdelki so čudoviti in jih lahko prodajajo kjer koli na trgu,” opaža predsednica konjiškega Sveta za invalide, ki z navdušenjem pozdravlja tudi vsako bivalno enoto za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Eno takšnih bodo zgradili tudi v Slovenskih Konjicah. V načrtu jo ima Varstveno delovni center Šentjur, ki ima v Slovenskih Konjicah od leta 2002 že svojo enoto dnevnega varstva. V bivalni enoti bo prostora za 11 oseb. Vsa mesta so že zasedena, čeprav še niso začeli niti graditi. Ob njih naj bi bilo še 13 oseb že zdaj v čakalni vrsti.

Stanovanjsko skupnost ima sicer že konjiški VDC Čebelice, ki sodi pod okrilje Zavoda Karitas za oskrbo, nego in socialo. V njem trenutno biva 10 oseb. (Jure Mernik)

