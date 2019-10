Na Konjiškem so količine odpadne embalaže trenutno obvladljive

Komunalna podjetja po vsej Sloveniji so se lani zaradi kopičenja neprevzete odpadne embalaže srečevala s težavami. S prostorsko stisko se je na ‘svojem’ Centru za ravnanje z odpadki (CERO) borilo tudi Javno komunalno podjetje (JKP) Slovenske Konjice, kjer pa po besedah direktorja mag. Franca Doverja trenutno nimajo večjih težav s prevzemi odpadne embalaže: “Vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) prevzeme izvajajo redno mesečno. Res pa je, da ena DROE (Interseroh) ne upošteva deležev, predpisanih s strani ministrstva, po katerih bi morala prevzeme izvajati. Zato na skladišču že ostajajo manjše količine mešane embalaže.”

Po zadnjih podatkih na konjiškem CERO skladiščijo slabih 26 ton mešane embalaže. Maksimalna skladiščna kapaciteta je 60 ton, lani poleti pa so skladiščili celo do 120 ton mešane embalaže. Ob lanskem kopičenju odpadne embalaže so že govorili, da gre za resno okoljsko grožnjo. Tako dramatično danes ni več, kljub vsemu pa obstaja tveganje, da bo konec leta na skladišču konjiškega CERO ostalo 56 ton mešane embalaže, saj kot že rečeno ena od družb za ravnanje z odpadno embalažo te ne odvaža v deležih, predpisanih s strani ministrstva. Katere odpadne embalaže je največ in kako te količine zmanjšati pa preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: JKP Slovenske Konjice

Preberite tudi:

Uspešnih 40 let JKP Slovenske Konjice

https://novice.si/page/uspesnih-40-let-jkp-slovenske-konjice/