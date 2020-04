Na Konjiškem sezonski delavci najpogosteje pomagajo v sadovnjakih in vinogradih

Sezonska dela v kmetijstvu so aktualna od spomladi do jeseni. Na območju Urada za delo Slovenske Konjice brezposelne osebe najpogosteje pomagajo pri redčenju ter obiranju jabolk in v vinogradništvu. V podjetju Zlati grič za sezonske delavce vrhunec leta predstavlja trgatev. Takrat si pomagajo s 45 do 50 sezonskimi delavci, sicer med letom pa v posameznih obdobjih z do desetimi ljudmi. Kot pravi direktor Silvo Žižek z večino sezonskih delavcev sodelujejo že daljše obdobje in so v glavnem domačini. Res pa je, da gre v glavnem za starejšo populacijo, ker pri mlajših ni velikega interesa za takšna dela. To pa jim bo v prihodnje skoraj zagotovo povzročilo določene težave.

Zavodu RS za zaposlovanje je medtem na svoji spletni strani objavil tudi pregled kmetovalcev, ki iščejo sezonske delavce med brezposelnimi osebami.

O sezonskem delu je za lokalni časopis NOVICE spregovorila tudi vodja urada za delo Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje, mag. Jožica Razpet – preberite v četrtek. (Jure Mernik)