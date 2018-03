Na Konjiškem so se delovni stroji vrnili na ceste

Takoj po končani zimski sezoni so znova začeli urejati cesto med Slovenskimi Konjicami in Oplotnico. V sklopu rekonstrukcije 2,6 kilometra dolgega odseka so se letos lotili še zadnjih 300 metrov ceste v Bezini. Manjka tudi še obrabno zaporna plast asfalta. Investitor je država, po podatkih izvajalca del pa je predvidena zapora ceste do 30. aprila. Na Konjiškem sicer nadaljujejo tudi že z rekonstrukcijo križišča v Novem Tepanju, kjer bodo med drugim uredili novi levi zavijalec.

Več – tudi o novih načrtih za letos, v lokalnem časopisu NOVICE.