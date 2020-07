Na Konjiškem junija nekoliko manj brezposelnih kot maja

Iz Zavoda za zaposlovanje prihajajo nekoliko spodbudnejši podatki. V juniju so znova zaznali nekoliko višje povpraševanje delodajalcev po kadrih, število brezposelnih v njihovih evidencah pa se je malce znižalo.

Konec junija je bilo na uradih za delo Območne službe Celje skupaj registriranih 9.774 brezposelnih oseb, kar je malenkost manj kot maja, a še vedno kar za četrtino več kot lani v tem času.

Na območju Urada za delo Slovenske Konjice se je junija v primerjavi z majem število registriranih brezposelnih oseb nekoliko znižalo, in sicer za slab odstotek. Število brezposelnih v evidencah Urada za delo sicer še ostaja visoko: konec junija je bilo na območju konjiškega Urada za delo 1.373 brezspolnih, kar je 19 odstotkov več brezposelnih kot konec junija lani.

Med brezposelnimi na tem območju je več kot dve tretjini oseb, ki so stare 50 let ali več. Dobra polovica je dolgotrajno brezposelnih (brezposelni več kot eno leto), slabih 18 odstotkov brezpo-selnih je invalidov, 13 odstotkov je iskalcev prve zaposlitve.



Spomnimo, da je bilo konec maja na Uradu za delo Slovenske Konjice oziroma na območju konjiške, zreške in vitanjske občine skupaj 1.386 registriranih brezposelnih oseb, kar je slaba 2 odstotka več kot v aprilu in dobrih 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Med tistimi, ki so letos ostali brez službe, je največ oseb, ki so bile zaposlene v predelovalnih dejavnostih, v gostinstvu ter v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil.

Spet več delovnih mest

Število prostih delovnih mest v tem času ponovno narašča. “Največ povpraševanja je po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, CNC operaterjih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarjih, strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego, čistilcih, natakarjih ipd,” je naštela Jožica Razpet, vodja urada za delo I.

Kdo dobi službo?

Na območju Urada za delo Slovenske Konjice so v teh dneh iskali CNC operaterje, prodajnike in vodjo proizvodnje (Wravor); električarje in ključavničarje (Elektro Unimont); voznika (Kon-Trans); organizatorja dela (konjiško sodišče); natakarja (Gostišče Zaleznik Jana); organizatorja prehrane in učitelja angleščine ter podaljšanega bivanja (OŠ Pod goro), učitelja kemije in naravoslovja (OŠ Zreče), …

(N. K.)