Na konjiškem bazenu o nevarnosti pri skokih v vodo

Konjiško kopališče. Minuli petek so obiskovalce ozaveščali o nevarnosti pri skokih in padcih v vodo.

Na konjiškem kopališču so minuli petek obiskovalci lahko spoznali izjemne ljudi, ki se jim je zaradi skoka ali padca v vodo spremenilo življenje. Zbrali so se, da bi obiskovalce, zlasti najmlajše, opozorili na nevarnosti pri skokih in padcih v vodo ter jim predstavili svoje zgodbe. Predvsem pa so želeli poudariti, da so po nesreči v vodi našli navdih in moč za nove priložnosti.

Skočil v Savinjo in si zlomil hrbtenico

Spoznali so lahko štiri osebnosti, tudi Konjičana Marka Hrovata, ki se je poškodoval že pred precej leti in takrat ni bilo toliko možnosti in aktivnosti za ljudi na vozičkih kot danes. Danes opravlja dela v gradbeništvu.

Aleš Povše Yoda se je na ‘starem’ konjiškem bazenu naučil potapljati, danes pa je eden najboljših potapljačev na svetu. “Ko sem bil star 14 let, smo se s prijatelji šli kopat v Savinjo. Ko sem lovil žogo, sem skočil v vodo, z glavo zadel skalo in si zlomil vratno hrbtenico. Voda je bila tam sicer precej globoka, a sem zaradi brzic in nepazljivosti priletel v skalo. Odtlej sem na vozičku. Pred dnevi je minilo 32 let,” nam je povedal Aleš Povše, ki se je že po slabem letu po poškodbi vrnil v vodo in ponovno naučil plavati. Danes je navdušen športnik. Že 18 let se potaplja, plava, igra košarko na vozičkih.

Vseslovenska akcija

Dogodek ‘Voda vzame, Voda vrne’ je del vseslovenske akcije, ki je bila načrtovana za kopalno sezono 2020, vendar je bil zaradi koronavirusa dogodek izpeljan v okrnjeni obliki, na konjiškem in bistriškem bazenu. Dogodek je potekal v organizaciji Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic in Plavalnega kluba Slovenske Konjice, ki se edina v Sloveniji in širši Jadranski regiji ukvarjata s terapevtskim, rekreativnim in tekmovalnim potapljanjem invalidov. (N. K.)

1 od 4

Foto: Drago Josič in IAHD