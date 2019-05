Na kolo 2019

Letos bo družinska rekreativno kolesarska prireditev potekala že 14. leto zapored. V nedeljo bodo pedala zavrteli kolesarji, ki bodo štartali v vseh šestih občinskih središčih občin Celje, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Vojnik in Žalec. Tudi letos bo skupni cilj pred celjskim Citycentrom, kjer bo vsak udeleženec ob prihodu v cilj deležen spominskega darila in tople malice, z nekaj sreče pa lahko osvoji tudi eno od številnih praktičnih nagrad. Udeležence čaka letos še prav posebna glavna nagrada – e-kolo in možnost brezplačne izposoje e-Kolesca na celjski trasi.

»Letošnjemu dogodku smo v imenu dodali še naziv ‘za zdravo okolje’. S tem želimo osveščati trajnostni način mobilnosti, hkrati pa spodbujati k aktivnemu transportu kot eni od oblik telesne dejavnosti za krepitev zdravja,« je poudarila Snežana Delakorda, vodja organizacijskega odbora.

Za dodatno spodbudo dolgoletnim udeležencem prireditve so nekaj sprememb doživele celjska, konjiška, vojniška, šentjurska in štorska trasa. Vsi udeleženci bodo tokrat kolesarili skozi Šmartno v Rožni dolini, se na Ostrožnem priključili na žalsko traso in po njej nadaljevali do cilja pri Citycentru Celje.

»Tudi naša podpora tej največji družinsko kolesarski prireditvi v Sloveniji je tradicionalna, saj smo pokrovitelj že od vsega začetka. Prepričana sem, da bomo skupaj dočakali tudi prihodnje jubilejno 15 leto kolesarskega dogodka,« je poudarila center managerka Darja Lesjak.

V primeru slabega vremena sta nadomestna datuma nedelja, 2. in nedelja, 9. junij 2019.