Na Keblju obeležili 40. obletnico Aktiva kmečkih žena

Članice Aktiva kmečkih žena iz Keblja so minulo soboto praznovale 40. obletnico delovanja. V dvorani Večnamenskega doma na Keblju so pripravile razstavo ročnih del ter nagrajenih pekovskih izdelkov. Skozi zgodovino društva so se sprehodile v krajšem programu, ki so ga z glasbenimi in plesno točko popestrili otroci in vnuki članic. Podelili so tudi več priznanj, med katerimi je najžlahtnejše priznanje prejela predsednica Hedvika Kočnik, ki je pobudnica in ustanoviteljica aktiva ter predsednica že vseh 40 let.

Na praznovanju so se članicam aktiva pridružili tudi številni podporniki. Po uradnem delu je sledilo kosilo in zabava z mladim ansamblom štirih deklet, ki se imenujejo Kumske punce. (A.F.. foto T.F.)

