Na kakšni temperaturi prezimi balkonsko cvetje?

Preden balkonsko cvetje premestimo v notranje prostore, očistimo suhe in poškodovane dele ter odstranimo vse ovenele cvetove. Rastline hranimo v prostoru z veliko svetlobe. Izogibamo se bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki ali peči. Občasno jih zalijemo, vendar pazimo, da zemlja ne bo mokra, da ne začnejo gniti. Nageljne prezimujemo v svetlem in hladnem prostoru na okoli 5 °C. Zalivamo jih poredko, da ne pride ko gnitja korenin. Ta temperatura odgovarja tudi lobeliji in grmasti marjetici. Na temperaturi od 10 °C do 15 °C prezimijo: pelargonije, fuksije, afriški smilj, bidens, heliotrop, lantana, lotus, viseči slak, bakopa, moljevka, agapant, krvika.

Medtem, ko so balkonske rastline na prezimovanju, jih redno pregledujemo za škodljivce.