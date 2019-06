Na gasilski veselici v Vitanju so se zabavali dolgo v noč

Prostovoljno gasilsko društvo Vitanje je sinoči na vitanjskem športnem igrišču pri KSEVT-u organiziralo vrtno gasilsko veselico. Začeli so že popoldan, ko so različna gasilska društva pomerila v hitri mokri vaji LÖSCHANGRIFF. Ženske in moške ekipe so se potegovale za prehodna pokala. Poleg tega so pripravili licitacijo pršuta in dražbo otroške posteljice. Pod šotorom in na plesišču v družbi ansambla Petka se obiskovalci zabavali dolgo v noč.

